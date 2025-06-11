Госдума одобрила законопроект о создании рейтинга автошкол

Госудума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий создание рейтинговой системы для автошкол. Документ вносит поправки в закон «О безопасности дорожного движения» и направлен на повышение качества подготовки водителей. Если инициатива получит окончательное одобрение, новые правила вступят в силу не ранее 2026 года

Согласно тексту законопроекта, автошколы будут оцениваться по целому ряду критериев, среди которых – результаты сдачи экзаменов в ГИБДД, а также аварийность среди выпускников. МВД поручено определить конкретные показатели, по которым будут составляться рейтинги. Ведомство уже заявило, что при расчёте рейтинга могут учитываться даже случаи с участием выпускников, закончившиеся смертельным исходом.

В то же время, на текущий момент отсутствует механизм отслеживания таких данных, а единую систему учета выпускников и последующего анализа их участия в ДТП только предстоит создать. Планируется, что информация о рейтингах будет публиковаться на отдельной интернет-платформе, открытой для всех желающих. Там же пользователи смогут оставить отзыв о конкретной автошколе.

По данным ГИБДД, на конец 2024 года в России действовало более 7,5 тысячи автошкол, из которых около 5,9 тысячи обучают водителей категории B. Несмотря на большое число учебных заведений, статистика показывает: в 2024 году только 15% кандидатов успешно сдали экзамен на права с первой попытки.

