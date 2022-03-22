Госдума уничтожила налог на роскошь для автомобилей

Несколько дней назад мы говорили о том, что правительство намеревается снизить планку налога на роскошь, так как из-за повышения цен под данное налогообложение стали попадать и массовые модели. Спешим обрадовать – намерения теперь оформились в законопроект, который уже принят Государственной думой

Как сообщают «Риа-Новости», под налог на роскошь теперь попадают лишь те машины, чья стоимость превышает отметку в десять миллионов рублей. Важно отметить, что с увеличением порога стоимости удаляются и коэффициенты, но не все Как все рассчитывалась раньше - транспорт ценой от 3 до 5 миллионов рублей в возрасте не более 3 лет облагался налогом с повышающим коэффициентом 1,1, при стоимости автомобиля от 5 до 10 миллионов рублей и возрасте не более 5 лет применялся коэффициент 2, а тройную ставку вынуждены были платить обладатели машин ценой от 10 до 15 миллионов рублей.

В итоге действующим остается лишь старший – тройной коэффициент. Сообщается, что по новым правилам налог будет рассчитываться уже в следующем году.