Автомобильный портал Motorpage
22 мар 2022

Госдума уничтожила налог на роскошь для автомобилей

Госдума уничтожила налог на роскошь для автомобилей

Несколько дней назад мы говорили о том, что правительство намеревается снизить планку налога на роскошь, так как из-за повышения цен под данное налогообложение стали попадать и массовые модели. Спешим обрадовать – намерения теперь оформились в законопроект, который уже принят Государственной думой

Как сообщают «Риа-Новости», под налог на роскошь теперь попадают лишь те машины, чья стоимость превышает отметку в десять миллионов рублей. Важно отметить, что с увеличением порога стоимости  удаляются и коэффициенты, но не все Как все рассчитывалась раньше -   транспорт ценой от 3 до 5 миллионов рублей в возрасте не более 3 лет облагался налогом с повышающим коэффициентом 1,1, при стоимости автомобиля от 5 до 10 миллионов рублей и возрасте не более 5 лет применялся коэффициент 2, а тройную ставку вынуждены были платить обладатели машин ценой от 10 до 15 миллионов рублей.

В итоге действующим остается лишь старший – тройной коэффициент. Сообщается, что по новым правилам налог будет рассчитываться уже в следующем году.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

Комментарии к новости

Последние новости

...

Автомобильные бренды решили остановить программы подписок

22 марта 2022

Правительство РФ хочет снизить таможенные пошлины

22 марта 2022

Porsche создаст собственную зарядную инфраструктуру для электромобилей

22 марта 2022

Потеря российского рынка не опечалит Lamborghini

22 марта 2022
Ford Explorer

Обновленный Ford Explorer рассекречен

22 марта 2022
Citroen C3

В Citroen представили новый народный автомобиль

22 марта 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chevrolet TrailBlazer - chevrolet trailblazer (2021) три, семь, девять – магия цифр Тест драйв
21 марта 2022

Chevrolet TrailBlazer
"Три, семь, девять – магия цифр Chevrolet Trailblazer"
Toyota Camry - toyota camry (2021) за что его так любят?
Тест драйв
18 марта 2022

Toyota Camry
"За что его так любят?"
Volkswagen Teramont - volkswagen teramont (2021) свой в доску
Тест драйв
17 марта 2022

Volkswagen Teramont
"Свой в доску"
Volkswagen Taos, KIA Seltos - сравнительный тест kia seltos и volkswagen taos толкотня в проулке
Сравнительный тест
15 марта 2022

Volkswagen Taos, KIA Seltos
"Толкотня в проулке"

Написано новостей:

3 0 2 6 3