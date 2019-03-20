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20 мар 2019

Группа PSA захотела объединиться с Fiat Chrysler

Группа PSA захотела объединиться с Fiat Chrysler

В PSA прорабатывают варианты поглощения или слияние c Fiat Chrysler Automobiles, так как компания нацелена на присоединение большего количества брендов. Одним из претендентов на объединение с PSA также называют Jaguar Land Rover

Предпосылки для такого решения — удачный опыт с Opel, который PSA выкупила у General Motors в 2016 году. Слияние с FCA помогло бы укрепить позиции группы в Северной Америке, преимущественно за счет брендов Jeep и RAM, а в свете перезапуска Peugeot в США дало бы доступ к обширной сети дилерских центров и сервисных станций.

Самое интересное заключается в том, что Fiat Chrysler Automobiles тоже не против сотрудничества, о чем  недавно заявил главный исполнительный директор группы Майкл Манли. К слову, инсайдеры говорят о том, что в PSA также интересуются  поглощением Jaguar Land Rover.  Компания в последнее время испытывает финансовые трудности из-за падения продаж в Китае и высоких операционных издержек.

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