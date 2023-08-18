Грузия прекратила поставки автомобилей в Россию

С 1 августа Грузия запретила экспорт автомобилей в Россию, включая авто, привезенные из Армении. Запрет коснулся американских автомобилей с объемом двигателя 1,9 литров и выше, и также гибридов и электромобилей

Грузия планирует ввести аналогичный запрет и для европейских авто начиная с 26 сентября. Однако по сообщениям СМИ, уже сейчас на границе через Верхний Ларс не пропускают абсолютно любые автомобили в Россию. Похожая ситуация наблюдается и в случае реэкспорта машин из Армении.

Сложности с экспортом транспортных средств через Грузию возникли еще до 1 августа. Последние пару месяцев американские и европейские авто стоимостью свыше 50 тыс. долларов не пропускали в Россию. С марта логистика через Грузию усложнилась настолько, что дорогие машины было просто невозможно ввезти в РФ.

За первое полугодие 2023 года Грузия увеличила экспорт автомобилей в Россию в 4 раза до 3,78 тыс. штук. В то же время, экспорт транспортных средств через Армению вырос почти в 12,5 раз и составил больше 10 тыс. штук. Главной причиной этого стала обходная схема ввоза автомобилей в Россию, которая предполагает использование альтернативных способов экспорта. Так, российские экспортеры завозили машины в Грузию, после перегоняли их в Армению для расстаможки и ввозили в Россию через КПП “Верхний Ларс”.

По мнению экспертов, после введения ограничений Грузией, автомобили будут завозить в основном через Казахстан или Киргизию.

