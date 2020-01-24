Автомобильный портал Motorpage
24 янв 2020

Грузовики проигрывают внедорожникам по количеству слепых зон

Грузовики проигрывают внедорожникам по количеству слепых зон

Многие автомобили имеют невероятно огромные слепые зоны как перед автомобилем, так и позади него, что представляет опасность для многих людей, особенно для детей

Чтобы продемонстрировать, насколько опасны слепые зоны перед транспортными средствами, репортеры телеканала WTHR 13 попросили детей сесть в ряд перед Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. Результаты оказались печальными, так как водитель Tahoe со своего места не смог заметить  девятерых детей, находящихся перед автомобилем. Что характерно, у Cadillac Escalade итог оказался еще хуже – водитель не разглядел никого.

Слепые зоны могут изменяться в зависимости от дорожных условий, роста и посадки водителя. Репортеры WTHR 13 замерили передние слепые зоны многих популярных автомобилей, от семейных седанов и минивэнов до больших внедорожников и полноразмерных пикапов. Рекордсменом стал Escalade: его слепое пятно растянулось на 3,1 метра. Среди пикапов «победил» Ford F-150 со слепой зоной протяженностью 2,9 метра. Результаты испытаний показали, что большинство внедорожников, минивэнов и пикапов имеют переднюю слепую зону протяженностью от 1,5 до 3 метров. Это в два-три раза больше, чем передние слепые зоны большинства седанов и компактных автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
За Рулем

Комментарии к новости

Последние новости

...

Toyota и Lexus отзывают автомобили из-за «горящей воды»

24 января 2020

Власти Москвы рассекретили адреса новых камер

24 января 2020
Suzuki Jimny 2019

Suzuki Jimny повторяет путь УАЗа

24 января 2020

Канада сильно покарала Volkswagen

24 января 2020
Geely Atlas Pro

В Россию едет обновленный Geely Atlas

24 января 2020
Kia Seltos 2021

Цены на Kia Seltos оказались ложными

24 января 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chevrolet Tahoe - chevrolet tahoe 2018 кирпич особого назначения Тест драйв
24 января 2020

Chevrolet Tahoe
"Chevrolet Tahoe: кирпич особого назначения"
Lexus LS - lexus ls 500 2018 «импозантный, как рояль»
Тест драйв
22 января 2020

Lexus LS
"«Импозантный, как рояль»"
Subaru XV - subaru xv tokyo 2019 знает, на какие точки нажимать
Тест драйв
18 января 2020

Subaru XV
"Subaru XV Tokyo знает, на какие точки нажимать"
Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg - сравнительный тест. трудный выбор между «пакетным» mercedes-benz gle 2020 и «навороченным» volkswagen touareg 2019
Сравнительный тест
14 января 2020

Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg
"Трудный выбор между «пакетным» Mercedes-Benz GLE и «навороченным» Volkswagen Touareg"

Написано новостей:

2 5 0 8 6