Грузовики проигрывают внедорожникам по количеству слепых зон

Многие автомобили имеют невероятно огромные слепые зоны как перед автомобилем, так и позади него, что представляет опасность для многих людей, особенно для детей

Чтобы продемонстрировать, насколько опасны слепые зоны перед транспортными средствами, репортеры телеканала WTHR 13 попросили детей сесть в ряд перед Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. Результаты оказались печальными, так как водитель Tahoe со своего места не смог заметить девятерых детей, находящихся перед автомобилем. Что характерно, у Cadillac Escalade итог оказался еще хуже – водитель не разглядел никого.

Слепые зоны могут изменяться в зависимости от дорожных условий, роста и посадки водителя. Репортеры WTHR 13 замерили передние слепые зоны многих популярных автомобилей, от семейных седанов и минивэнов до больших внедорожников и полноразмерных пикапов. Рекордсменом стал Escalade: его слепое пятно растянулось на 3,1 метра. Среди пикапов «победил» Ford F-150 со слепой зоной протяженностью 2,9 метра. Результаты испытаний показали, что большинство внедорожников, минивэнов и пикапов имеют переднюю слепую зону протяженностью от 1,5 до 3 метров. Это в два-три раза больше, чем передние слепые зоны большинства седанов и компактных автомобилей.