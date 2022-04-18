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18 апр 2022

Hilton создал пятизвездочный отель для автомобилей

Hilton создал пятизвездочный отель для автомобилей

Любую машину надо любить и обслуживать – мыть, ремонтировать и так далее. Впрочем, если с любовью к собственном транспорту у вас ничего не выходит, то можно перепоручить все это профессионалам. Конечно же, если ваш кошелек достаточно толстый

Необычная гостиница Hilton Car Storage открылась в Великобритании — в городе Бишопс-Стортфорд в графстве Хартфордшир расположено трёхэтажное строение площадью семь тысяч квадратных метров, где можно разместить на временное хранение автомобиль. Не спешите называть это место обычной парковкой -  где вы, к примеру, увидите создание микроклимата для каждого из автомобилей? Между тем, в Hilton Car Storage  вам предложат подобную услугу.

К слову,  представители автомобильной гостиницы сообщают, что машину клиента, по его желанию, могут направить на фирменное техобслуживание, реставрацию (если мы говорим о ретроавтомобилях) или подготовку к гонкам (если речь идет о спорткарах). Интересно, но у клиента будет и собственный консьерж-сервис. Поясним,  владельцу не придется самостоятельно вести автомобиль в отель – за него это сделают люди из Hilton, собственно, они же пригонят машину в любое место по требованию. Сообщается, что возможности компании покрывают всю географию планеты, так что если какому-нибудь миллиардеру  в джунглях Зимбабве понадобится его Rolls-Royce, машину привезут и туда, правда, страшно представить, какой счет будет выставлен клиенту после таких доставок…

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