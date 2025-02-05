Honda и Nissan не смогли достичь консенсуса в соглашении о слиянии

Японские автопроизводители Honda и Nissan официально объявили о переносе срока оглашения деталей своего плана по слиянию на середину февраля. Изначально компании планировали раскрыть подробности сделки до конца января, однако ряд разногласий и необходимость доработки ключевых условий вынудили их пересмотреть сроки

Цель остается прежней — создать холдинг к 2026 году. Каждая из компаний сохранит свой бренд, но стратегические решения будут приниматься на новом уровне управления. Это слияние потенциально способно изменить баланс сил как на внутреннем рынке Японии, так и на глобальной арене.

Главным камнем преткновения остается финансовое положение Nissan. Генеральный директор Honda Тосихиро Мибе четко обозначил позицию: успешное слияние возможно только при условии, что Nissan продемонстрирует реальные успехи в реструктуризации. Для Honda это не просто формальность — компания требует кардинальных изменений, чтобы снизить риски и укрепить позиции объединенной структуры. Nissan сейчас переживает один из самых сложных периодов в своей истории. В ноябре компания объявила о сокращении 9 000 рабочих мест по всему миру и снижении производственных мощностей на 20%. Эти меры стали ответом на падение чистой прибыли более, чем на 90% за первое полугодие 2024 года.

Также остается нерешенным вопрос о рамках участия Mitsubishi. Компания склоняется к решению не присоединяться к холдингу и сформировать отдельный формат сотрудничества с новообразованной структурой, который позволит иметь определенный уровень независимости в принятии решений.

