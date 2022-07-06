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6 июл 2022

Hongqi готовится представить новый автомобиль для партийной номенклатуры

Hongqi готовится представить новый автомобиль для партийной номенклатуры
Автор фото: Carnewschina
Изначально компания «Хуньцзы», являясь премиальным подразделением концерна FAW, разрабатывала автомобили для правительства, и обычным  людям они были не доступны. С начала двухтысячных годов машины Hongqi поступили и в розничную продажу.
На сегодняшний день  у фирмы есть целых четыре модельных линейки -  машины для каршеринга и такси обозначают литерой Q,  массовый сегмент — Н, а спорткары выделяют в S-серию. Четвертая линейка – это, как раз, правительственные машины (обозначаются литерами L и N).
 
Недавно, к слову, в Гонконге фотошпионы обнаружили абсолютно новую модель-  N701. По предварительной информации машина имеет несущий кузов, а под ее капотом располагается четырехлитровый мотор V8, мощность которого не уточняется. Премьера автомобиля должна состояться в начале сентября.

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