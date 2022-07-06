Hongqi готовится представить новый автомобиль для партийной номенклатуры

Изначально компания «Хуньцзы», являясь премиальным подразделением концерна FAW , разрабатывала автомобили для правительства, и обычным людям они были не доступны. С начала двухтысячных годов машины Hongqi поступили и в розничную продажу.

На сегодняшний день у фирмы есть целых четыре модельных линейки - машины для каршеринга и такси обозначают литерой Q, массовый сегмент — Н, а спорткары выделяют в S-серию. Четвертая линейка – это, как раз, правительственные машины (обозначаются литерами L и N).

Недавно, к слову, в Гонконге фотошпионы обнаружили абсолютно новую модель- N701. По предварительной информации машина имеет несущий кузов, а под ее капотом располагается четырехлитровый мотор V8, мощность которого не уточняется. Премьера автомобиля должна состояться в начале сентября.