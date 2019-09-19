Хороним автомобильный ручник

Смиритесь, традиционному рычагу больше нет места в современных автомобилях, во всяком случае, так думает большинство автомобильных экспертов

Согласно исследованию Cargurus, опубликованному британским изданием Autoexpress, только у трех из десяти новых автомобилей есть рычаг стояночного тормоза. В остальных автомобилях используется его электронный вариант, а рычаг не предусмотрен даже в базовых комплектациях. Ряд производителей сегодня не имеет уже ни одного автомобиля, оснащаемого рычагом стояночного тормоза, — только электронным. Это, например, Jaguar, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz и Porsche.

Впервые представленный на серийном автомобиле — флагмане BMW 7-й серии — в 2001 году электронный стояночный тормоз быстро превратился из новинки в норму. Электроника не может дать того ощущения, которое так ценят некоторые водители, но она имеет ряд преимуществ с точки зрения удобства, безопасности и экономии места», — говорит один из исследователей и редактор Cargurus Крис Кнапман.