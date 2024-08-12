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12 авг 2024

Huawei и Seres обновили кроссовер Landian E5, который в России известен как Evolute i-Space

Huawei и Seres обновили кроссовер Landian E5, который в России известен как Evolute i-Space
Автор фото: фирма-производитель

В интернете появились данные по обновленному кроссоверу Landian E5 с приставкой Plus. Предыдущая версия выпускается в России под названием Evolute i-Space на липецком заводе

Дизайн версии Plus во многом схож с другим кроссовером Huawei и Seres - Aito M7 Ultra. Отличия кроются только в немного ином оформлении светодиодной полосы, соединяющей передние блоки фар. Также здесь теперь вместо решетки радиатора вставка в цвет кузова. Габариты модели: 4760/1865/1710 мм, колесная база - 2785 мм. Покупателям предложат на выбор колесные диски диаметром 17, 18 или 19 дюймов.

Landian E5 Plus оснащен гибридной силовой установкой, в основе которой 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 95 л.с. и электродвигатель на 218 л.с. Ранее ДВС имел мощность в 110 л.с., а электромотор - 177 л.с. Максимальная скорость составляет 180 км/ч. На электротяге кроссовер сможет преодолеть до 150 км, а в гибридном режиме при полном баке и заряде аккумулятора - 1300 км (CLTC).

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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