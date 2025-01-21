Huawei поделился новыми изображениями большого премиального седана Maextro S800

Китайская компания Huawei опубликовала снимки своего нового премиального электроседана Maextro S800. Этот автомобиль, длина которого составляет 5480 мм, стал крупнейшим электромобилем в Китае и одним из самых больших серийных седанов в мире

На новых фотографиях можно подробно рассмотреть некоторые детали автомобиля. В частности, компания показала хромированные закрытые колесные диски и бежево-черный вариант цвета кузова (ранее были фотографии только в бело-фиолетовом исполнении).

На данный момент известно, что Maextro S800 будет предложен в двух модификациях: полностью электрической и гибридной. В первом случае седан приводится в движения тремя электромоторами суммарной мощностью 863 л.с. (один спереди на 218 л.с. и два сзади на 323 л.с. каждый). Гибрид комплектуется 1,5-литровым турбомотором на 156 л.с. и двумя/тремя электродвигателями в зависимости от комплектации (двухмоторная - 530 л.с., а трехмоторная - 1020 л.с.). В обоих случаях предложена батарея емкостью 63,262 кВт*ч, обеспечивающая запас хода до 371 км (по CLTC).

Одной из главных особенностей S800 является система автоматической зарядки, о которой мы рассказывали некоторое время назад. Автомобиль самостоятельно сможет находить зарядную станцию, парковаться и подключаться к ней с помощью роботизированной руки.

