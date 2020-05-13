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13 май 2020

Hyundai Creta скинули с пьедестала

Hyundai Creta скинули с пьедестала

В апреле предпочтения покупателей в сегменте кроссоверов и внедорожников изменились. По данным Ассоциации европейского бизнеса, Hyundai Creta, которая на протяжении многих месяцев оставалась любимым кроссовером россиян, сдала позиции и сместилась на третью строчку

Кто же стал лидером? На первое место взобрался Volkswagen Tiguan, а вторую позицию удерживает наша отечественная Нива, иначе говоря, Lada 4x4.  Из отчета АЕБ следует, что в рейтинг самых продаваемых моделей апреля попали несколько новинок, например, Kia Seltos и Skoda Karoq, которых не было в списке мартовских бестселлеров. Кроме того, в отчете присутствует единственная модель, сборка которой налажена не в России – это Toyota Land Cruiser Prado. Вместе с тем в прошлом месяце на рынке появилась модель Lada Niva, которая до этого продавалась под брендом Chevrolet. Она занимает восьмую строчку.

В то же время в АЕБ назвали прошлый месяц «черным апрелем» в связи с тем, что продажи новых автомобилей рухнули на 72,4 процента, до 38 922 реализованных экземпляров. Это связано с тем, что автосалоны вынуждены были приостановить работу из-за пандемии коронавируса.

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