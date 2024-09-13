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13 сен 2024

Hyundai и General Motors объявили о создании альянса

Hyundai и General Motors объявили о создании альянса

Компании Hyundai и General Motors подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Согласно документу, предприятия будут совместно разрабатывать автомобили и другие инновационные технологии в области “зеленой” энергетики

Для полноценного сотрудничества компаниям будет необходимо подписать ряд конкретных соглашений. Только после этого прояснятся точные рамки и направления совместной деятельности. И все же, меморандум приоткрывает завесу над тем, что компании планируют сделать уже в ближайшее время. Главная цель нового альянса - это объединение ресурсов и производственных мощностей, что позволит снизить общие расходы. Как отмечает глава компании GM Мэри Барра, благодаря объединению усилий по созданию новых автомобилей, их конкурентоспособность значительно увеличится.

Речь идет не только об электрокарах. В соглашении упоминаются легковые и коммерческие транспортные средства со всеми типами силовых установок. К ним приписывают и машины, работающие на водородных технологиях. К тому же, концерны планируют создать единую цепочку поставщиков сырья и комплектующих для автомобилей совместного производства.

При написании новости использовалась информация:
news.gm

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