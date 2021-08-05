Hyundai представила минивэн Custo.

Когда мы писали про минивэн Staria, то упомянули про скорый дебют еще одного минивэна. Собственно, он состоялся сегодня.

Этот автомобиль разрабатывался совместным предприятием концернов Hyundai и китайского Baic. Что касается дизайна, то Custo имеет двухобъемный кузов с ярко выраженной носовой частью и сдвижные задние двери. Внешний облик полностью отвечает последним тенденциям корпоративного стиля Hyundai.

Что касается салона, то он имеет трехрядную компоновку, причем второй ряд может выполнен как в виде дивана, так и двух отдельных капитанских кресел. Агрегатная составляющая стандартная – турбомоторы 1.5 и 2.0. Каждый работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Первый развивает 170 лошадиных сил, второй – 236.