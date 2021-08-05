Автомобильный портал Motorpage
5 авг 2021

Hyundai представила минивэн Custo.

Hyundai представила минивэн Custo.
Автор фото: фирма-производитель

Когда мы писали про минивэн Staria, то упомянули про скорый дебют еще одного минивэна. Собственно, он состоялся сегодня.

Этот автомобиль разрабатывался совместным предприятием концернов Hyundai и китайского Baic.  Что касается дизайна, то Custo имеет двухобъемный кузов с ярко выраженной носовой частью и сдвижные задние двери.  Внешний облик полностью отвечает последним тенденциям корпоративного стиля Hyundai.

Что касается салона, то он имеет трехрядную компоновку, причем второй ряд может выполнен как в виде дивана, так и двух отдельных капитанских кресел. Агрегатная составляющая стандартная – турбомоторы 1.5 и 2.0. Каждый работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Первый развивает 170 лошадиных сил, второй – 236.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

В МВД представили новый автомобиль для скрытых патрулей

05 августа 2021

Нью-Йоркский автосалон отменен

05 августа 2021
Honda Civic

Honda представила Civic для внутреннего рынка Японии

05 августа 2021

Китай предлагает России сотрудничество в сфере электромобилей

05 августа 2021

В Renault подняли цены на Logan и Sandero

05 августа 2021

В автошколах будут учить по-новому!

05 августа 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chevrolet Tahoe - chevrolet tahoe (2021) здравствуйте, я обновился Тест драйв
04 августа 2021

Chevrolet Tahoe
"Здравствуйте, я обновился"
Hyundai Elantra - hyundai elantra (2021) расцвет сил
Тест драйв
02 августа 2021

Hyundai Elantra
"Расцвет сил"
Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo (2020) в новом амплуа
Тест драйв
30 июля 2021

Volkswagen Polo Sedan
"В новом амплуа"
Mazda CX-30, Subaru XV - сравнительный тест subaru xv и mazda cx-30 презенты от барменов
Сравнительный тест
21 июля 2021

Mazda CX-30, Subaru XV
"Презенты от барменов"

Написано новостей:

2 8 7 9 7