IM LS7 получил “максимальную” версию с запасом хода в 705 км

Китайская компания IM Motors выводит на рынок новую версию электрического кроссовера LS7 под наименования Max. У нее только задний привод, но запас хода увеличен до 705 км. Цены на родине стартуют от 299 800 юаней (3 666 000 рублей)

IM LS7 Max, в отличии от обычного LS7, может быть только заднеприводный. Автомобиль оснащен единственных электродвигателем мощностью 340 л.с. и 475 Нм крутящего момента. Покупателям предложат две батареи на 90 кВт*ч с запасом хода в 640 км и на 100 кВт*ч с запасом хода в 705 км.

Никаких глобальных изменений в дизайне и оснащении нет. Однако версия Max отличается также более широким комплексом камер и датчиком системы помощи водителю. Автомобиль получил 2 лидара, 11 камер и 15 радаров, которые работают под управлением чипа Nvidia Orin X.