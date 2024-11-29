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29 ноя 2024

Индийская марка Mahindra представила два футуристичных кроссовера

Индийская марка Mahindra представила два футуристичных кроссовера

Индийская компания Mahindra представила два электрических кроссовера: BE 6e и XEV 9e. Обе модели отличаются футуристичным дизайном, но как утверждает производитель, автомобили готовы к серийному производству

Купеобразный компактный кроссовер Mahindra BE 6e по габаритам сопоставим с Hyundai Creta EV. Его длина - 4371 мм., а колесная база - 2775 мм. Среднеразмерный “паркетник” Mahindra XEV 9e длиной 4789 мм и той же колесной базой. Построены кроссоверы на платформе Mahindra Inglo, которая была разработана совместно с Volkswagen.

Обе модели оснащены электромотором мощностью 228 л.с. или 281 л.с. в зависимости от комплектации. Привод может быть только задний. Заявленный разгон до “сотни” - 6,7 с. BE 6e на одном заряде может проехать до 550 км, а XEV 9e - до 533 км (по циклу WLTP).

При написании новости использовалась информация:
autocarindia

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