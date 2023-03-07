Индийские автомобили боятся водопадов

Автомобильные блогеры любят проверять машины на прочность всякими разными способами – то разобьют о столб, то сбросят с высоты. Впрочем, некоторые персонажи поступают еще креативнее, причем их деятельность оборачивается неожиданными последствиями

Давайте ненадолго переместимся в Индию, там местный блогер, Арун Панвар, протестировал продукт национального автопрома – кроссовер Mahindra Scorpio-N. После проезда по дорогам и пересеченной местности Панвар завез машину в водопад, чтобы проверить ее на герметичность. Закрыв все двери, окна и люки , он поставил Scorpio-N под мощные струи воды и принялся ждать.

Впрочем, расслабиться блогеру не удалось – через уплотнители стала просачиваться вода. Залиты оказались кресла, центральный тоннель и медиасистема. Сам автопроизводитель отказался комментировать данную ситуацию.