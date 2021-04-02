Инвалидов освободят от оплаты парковки

Для инвалидов на всех городских парковках всегда выделяется несколько мест, на которых они могут парковаться бесплатно, однако на них часто паркуются обычные водители, что вынуждает инвалидов вставать на обычных местах и, соответственно, оплачивать стоянку

Эта проблема всерьез обеспокоила депутатов Госдумы, которые стали продвигать законопроект, полностью освобождающий инвалидов от оплаты парковки при условии, если специальные места заняты обычными водителями. Правда, сразу возникает вопрос – как планируется отслеживать занятость мест, дабы инвалиды не получали лишних штрафов?

Интересно, что подобную инициативу уже пытались продвинуть, но только на столичном уровне. Местные депутаты ратовали за принятие точно такого же законопроекта, заявляя, что мест на всю Москву – всего 85 тысяч, а инвалидов – миллион. К сожалению, законопроект был отклонен.