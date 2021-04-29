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29 апр 2021

Испанцы представили спорткар, который может победить Ferrari

Испанцы представили спорткар, который может победить Ferrari
Автор фото: фирма-производитель

Испанская фирма Baltasar представила родстер Revolt, который называет «трековой электрической революцией».

Начнем сразу с силовой установки. Машину приводят в движение два электромотора  совокупной мощностью в 500 лошадиных сил.  Казалось бы, что в этом уникального – вполне себе стандартные характеристики. Дело в том, что вес у машины – всего лишь 750 килограмм, а если не учитывать вес аккумуляторов, то и того меньше (500 килограмм). Именно низкая масса вкупе с мощным мотором обеспечивает автомобилю отличную динамику. Специалисты Baltasar заявляют, что автомоибль разменяет первую сотню быстрее  чем Porsche Turbo S и Lamborghini Aventador.

Любопытно, что малый вес достигнут использованием углепластика, алюминия и прочих композитных материалов. К слову,  Revolt сертифицирован и для дорог общего пользования, однако, производитель не раскрывает деталей ни по стоимости машины, ни по объемам производства.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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