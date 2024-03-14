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14 мар 2024

Известна дата выхода электромобиля Xiaomi SU7 в Китае

Известна дата выхода электромобиля Xiaomi SU7 в Китае
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Xiaomi планирует начать продажи своего первого электромобиля SU7 28 марта. Помимо этого, китайский минпромторг опубликовал новые данные, намекающие на возможное появление одномоторной версии с увеличенным запасом хода

Стандартный заднеприводный SU7 получит электромотор мощностью 299 л.с. и 400 Нм крутящего момента. С места автомобиль сможет разогнаться до 100 км/ч за 5,28 с. Отмечается, что коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,195 Cd. Для сравнения, у Mercedes-Benz EQS и Tesla Model S данный показатель составляет 0,2 Cd. Да, разница небольшая, но достаточно примечательная для своего класса. Заднеприводная версия будет комплектоваться аккумулятором емкостью 73,6 кВт*ч, который обеспечивает запас хода в 668 км (CLTC) на одном полном заряде. Согласно опубликованным данным, заднеприводная версия может получить и более энергоемкий аккумулятор, однако информации о нем нет. На это намекает вес, недавно зарегистрированной версии - 2090 кг. Это примерно на 100 кг больше, чем весит версия с батареей на 73,6 кВт*ч.

Напомним, что полноприводная модификация SU7 Max оборудована двумя электромоторами суммарной мощностью 673 л.с. и 838 Нм. Емкость аккумулятора -101 кВт*ч. Максимальный запас хода - 800 км. Разгон до “сотни” - 2,78 с. Максимальная скорость - 265 км/ч. С помощью быстрой зарядки автомобиль можно будет заправить на 220 км дальности хода всего за 5 минут.

Компания долго держит в секрете реальную стоимость автомобиля. В связи с этим, у многих появляется предположение, что она будет достаточно высокая. Вероятно, около 300 000 юаней, что эквивалентно 3 870 000 рублей. Но если автомобиль и появится на российском рынке, то его цена может достичь 7 000 000 рублей и то, предположительно, за базовую заднеприводную версию.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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