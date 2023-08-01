Jaecoo J7 приедет в Россию

Китайская компания Jaecoo, входящая в концерн Chery, анонсировала старт продаж кроссовера J7 в сентябре 2023 года

Jaecoo J7 дебютировал на Шанхайском автосалоне в апреле 2023 года. Фактически модель стала перелицованной версией кроссовера Chery T-J1, который был представлен чуть ранее. J7 получил широкую решетку радиатора, массивные бампера и стильные светодиодные фары. Салон выполнен в том же стиле, как и у аналога по концерну. По центру передней панели установлен 14,8-дюймовый вертикальный экран мультимедийной системы.

На данный момент неизвестно, какую именно силовую установку Jaecoo J7 получит на российском рынке. В Китае стандартная комплектация кроссовера оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,6 л. Мощность двигателя составляет 197 л.с. Комплектуется 7-ступенчатым “роботом”. Привод - передний или задний.