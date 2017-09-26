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26 сен 2017

Jaguar Land Rover хочет купить люксовую автокомпанию

Jaguar Land Rover хочет купить люксовую автокомпанию

Компания Jaguar Land Rover всерьез задумалась о поглощении или частичном приобретении люксового автомобильного бренда. В числе других компаний, находящихся в поле зрения британцев: технологические компании.

Активное обсуждение сейчас ведется в правлении Jaguar Land Rover. Покупка нового автомобильного бренда должна позволить компании расширить модельный ряд и диверсифицировать линейку.

Кроме того, по данным агентства Bloomberg в Jaguar Land Rover изучают возможность приобретения технологических компаний. Такие активы должны помочь Jaguar Land Rover разработать собственные системы автономного вождения и ускорить процесс разработки электромобилей и гибридов, ведь с 2020 году каждая модель компании будет иметь электрифицированную версию.

Финансировать будущие приобретения будет материнская компания, индийский концерн Tata Motors, который аккумулировал 6,4 миллиарда долларов свободных средств. Финансовый директор концерна Си Рамакришнан ранее заявлял о том, что данные средства будут направлены на инвестиции в новые продукты и технологии.

Если независимых технологических компаний на рынке много, то какой люксовый бренд может приобрести Jaguar Land Rover — загадка. Единственными реальными претендентами могут быть Maserati и Alfa Romeo и то, только в том случае если концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) действительно ищет покупателя и будет готов дробить свои активы.
 

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При написании новости использовалась информация:
Bloomberg

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