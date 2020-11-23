Jaguar Land Rover потребовал остановить продажи автомобилей Volkswagen

Концерн Jaguar Land Rover подал иск против Volkswagen Group и обвинил немцев в краже технологий

Компания Jaguar Land Rover обвинила концерн Volkswagen в незаконном использовании чужих технологий. Речь идет о фирменной системе JLR под названием Terrain Response. Об этом сообщает Bloomberg Quint. Запатентованная технология Terrain Response предназначается для езды по бездорожью. Система автоматически распознает тип поверхности под колесами и активирует оптимальные настройки подвески, трансмиссии, двигателя и системы стабилизации. Изменить режим движения можно вручную с помощью специального селектора. Такая технология применяется, например, на автомобилях Jaguar F-Pace и Land Rover Discovery.

Британцы считают, что Volkswagen фактически украл эту технологию Jaguar Land Rover и теперь использует на своих автомобилях. Речь идет о Porsche Cayenne, Audi E-tron, Audi A6 Allroad, Audi Q7, Lamborghini Urus и Volkswagen Atlas. Теперь представители JLR требуют запретить продажи этих машин. Соответствующий иск они уже передали в Комиссию по международной торговле США.