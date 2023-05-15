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15 май 2023

Jaguar Land Rover приостановит выпуск доступных моделей

Jaguar Land Rover приостановит выпуск доступных моделей
Автор фото: фирма-производитель

Пусть эпидемия коронавируса и позади, еще одна проблема, которая влияет на производство машин, осталась неразрешенной – речь идет о дефиците микрочипов. Многие компании начинают снова корректировать свои планы

В частности, JLR заявил, что временно не будет собирать на конвейере Jaguar XE и XF, а также кроссоверы Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque – то есть самые доступные модели в линейке.  Сейчас концерн находится в такой ситуации, когда драйверами экономического роста оказались Range Rover, Range Rover Sport и Defender, но именно на эти машины приходится большая часть невыполненных заказов.

Соответственно, тактика объяснима – те микросхемы, которые удалось добыть в дефицит, будут направлены именно на машины, на которые идет высокий спрос.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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