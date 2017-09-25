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25 сен 2017

Jaguar Land Rover в 2019 году представит большой электрически седан

Jaguar Land Rover в 2019 году представит большой электрически седан
Автор фото: фирма-производитель

В компании Jaguar Land Rover решили пойти по пути Volkswagen и Daimler AG и создать для электромобилей отдельный суббренд. Экологически чистые автомобили будут выходить под маркой Road Rover.

Несмотря на присутствие слова Rover, в электрической линейке будут не только кроссоверы. Мало того, первой моделью станет большой представительский седан, который создадут на базе Jaguar XJ следующего поколения. Он будет представлен в 2019 году.

Маши с несколькими электромоторами станет прямым конкурентом Tesla Model S и Mercedes-Benz S-класса, причем последний пока имеет в своем активе только гибридную версию. По предварительным данным цена представительского Road Rover в США составит более 110 тысяч долларов.

Запас хода у электрического седана составит не менее 500 километров, а основными рынками его сбыта в Jaguar Land Rover видят США и Китай. Машина будет построена на новой алюминиевой платформе, так что будет отличаться небольшим весом. Разгон до 100 км/ч у электроседана займет порядка 5,5 секунды.

Напомним, что летом Jaguar Land Rover объявил, что с 2020 года все модели компании будут иметь электрифицированные версии. Речь тут идет не только об электромобилях, но и о гибридах, включая так называемые «мягкие», когда электромотор используется исключительно в качестве стартера.
 

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