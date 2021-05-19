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19 май 2021

Японцы будут заменять зеркала машин камерами

Японцы будут заменять зеркала машин камерами
Автор фото: фирма-производитель

Японская фирма Tokai Rika представила комплект цифровых зеркал заднего вида, которыми можно оснастить практически любой автомобиль.

Комплект состоит из двух небольших широкоугольных камер, которые интегрируются в передние крылья машины. Картинка транслируется на мониторы в салоне. Интересно, что камеры могут «прятаться» в крыло, а в их корпус интегрирован указатель поворота. Дата серийного производства подобного решения не указывается.

На данный момент лишь немногие автомобильные концерны стали штатно устанавливать камеры вместо боковых зеркал. На ум приходят лишь Audi со своим E-Tron, да Honda с недавно представленным ситикаром Honda «E».

При написании новости использовалась информация:
Drom

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