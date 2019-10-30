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30 окт 2019

Японцы придумали автомобиль из целлюлозы

Японцы придумали автомобиль из целлюлозы

Интересно, но автомобиль уже существует в стадии прототипа, который был изготовлен командой 22 японских университетов  в рамках  проекта, организованного министерством окружающей среды

Авторы проекта хотели поэкспериментировать с новыми материалами для автомобильной промышленности. В конструкции машины использованы композиты на основе целлюлозного нановолокна — нового биоматериала, получаемого из древесины и сельскохозяйственных отходов. Причем из этого материала сделаны не только наружные панели, но и некоторые силовые элементы кузова.

Применение таких материалов позволило сделать машину примерно вдвое легче по сравнению с автомобилем аналогичных габаритов. Помимо меньшей массы, нановолокно превосходит сталь по прочности, а его производство и утилизация гораздо более экологичны. Любопытно, что прототип оснащается водородным двигателем, правда его мощность очень скромна, ибо максимальная скорость автомобиля составляет всего двадцать километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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