Япония остановит поставки строительной техники в Россию

Страна восходящего солнца подготовила очередной пакет санкций для России. Несколько месяцев назад были введены ограничения на поставки машин, теперь речь идет о запрете поставок коммерческой техники

Как сообщает газета Nikkei, с 17 июня в Россию из Японии запретят экспортировать грузовики, самосвалы, бульдозеры, железнодорожные локомотивы. Касаются ли дополнительные ограничения только новых машин или затрагивают и подержанные — не уточняется.

С большой долей вероятности санкции ударят и по проектам строительства. Сейчас под угрозой находится запуск подмосковного завода по производству грузовиков Toyota-Hino. Напомним, по состоянию на конец 2021 года корпуса предприятия были уже готовы, в 2022-м планировался монтаж оборудования.