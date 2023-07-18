Япония запретит экспортировать автомобили в Россию

Японское информационное агентство Yomiuri сообщило, что Японское правительство намерено запретить экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя 1,9 л

Данное решение принято в рамках нового пакета санкций, который может вступить в силу в августе этого года. Более того, по сообщениям японских СМИ, правительство также собирается полностью прекратить экспорт электромобилей и гибридов на российский рынок.

Следует отметить, что японские автомобили с пробегом стали основной долей экспорта в Россию. По данным на 2022 год, общий объем составил около 200 000 автомобилей (примерно 1,8 млрд долларов). При этом весной 2022 года Япония запретила поставлять в Россию автомобили дороже 6 000 000 йен (43 000 долларов).