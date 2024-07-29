Японские компании Honda, Nissan и Mitsubishi готовят новый альянс

Стало известно, что японские компании Honda, Nissan и Mitsubishi готовят новый автомобильный альянс. Официально об этом не объявили, но данная информация распространяется по японским СМИ

О формировании объединения между Honda и Nissan стало известно в марте 2024 года. Судя по всему, Mitsubishi планирует присоединиться к сделке, учитывая, что компания с каждым годом теряет позиции в растущей конкуренции с китайским автопром. Стоит также учитывать, что 34% доли Mitsubishi принадлежит Nissan, и инициатива по внедрению компании в альянс также исходит со стороны крупного акционера.

Участники нового альянса объединят усилия в разработке новых электромобилей и гибридов. Также это коснется программного обеспечения для “умных” автомобилей и вероятно, усовершенствованию систем помощи водителю.