Японских архитекторов пригласили поработать над новым Rolls-Royce

Представлен уникальный кабриолет Dawn «The Kita» - над его дизайном работал знаменитый японский дизайнер и архитектор Кэнго Кума.

Для начала, пожалуй, остановимся на технической части, которая осталась здесь без изменений. Под капотом располагается 6.5-литровый битурбо-мотор V12. Мощность более шестисот лошадиных сил. Трансмиссия – 8-ступенчатый автомат. Любопытно, но такая агрегатная пара позволяет монументальному автомобилю разгоняться до сотни за 6.5 секунд.

Теперь дизайн – здесь главенствует уникальный оттенок серебристого цвета. Точно в таком же колере выполнен токийский пентхаус «Kita Tea House» - над проектом данного здания и работал Кума-сан.

