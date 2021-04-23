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23 апр 2021

Японских архитекторов пригласили поработать над новым Rolls-Royce

Японских архитекторов пригласили поработать над новым Rolls-Royce
Автор фото: фирма-производитель

Представлен уникальный кабриолет Dawn «The Kita» - над его дизайном работал знаменитый японский дизайнер и архитектор Кэнго Кума.

Для начала, пожалуй, остановимся на технической части, которая осталась здесь без изменений. Под капотом располагается 6.5-литровый  битурбо-мотор V12. Мощность более шестисот лошадиных сил. Трансмиссия – 8-ступенчатый автомат. Любопытно, но такая агрегатная пара позволяет монументальному автомобилю разгоняться до сотни за 6.5 секунд.

Теперь дизайн – здесь главенствует уникальный оттенок серебристого цвета. Точно в таком же колере выполнен токийский пентхаус «Kita Tea House» - над проектом данного здания и работал Кума-сан.
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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