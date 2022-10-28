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28 окт 2022

Эксперты оценили потери Mercedes от ухода из России

Эксперты оценили потери Mercedes от ухода из России

Прекращение деятельности в нашей стране обойдётся компании Mercedes-Benz в 2 миллиарда евро – именно такую цифру называет большинство экспертов

Как сообщают «РИА-Новости», два миллиарда евро – это потенциальная сумма сделки между немецким автопроизводителем и ГК «Автодом», которой перешли все активы. Официальные цифры не сообщаются, но эксперты говорят именно об этих суммах.

При этом прекращение продаж автомобилей Mercedes-Benz в России на уровне доходов компании заметно не скажется: в 2021 году по всему миру фирма реализовала более 2 миллионов автомобилей, из которых на российский рынок пришлось менее 45 тысяч. В нынешнем году за период с января по сентябрь продажи Mercedes-Benz в России из-за санкций упали на 70% — до 9,2 тысячи машин.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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