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18 янв 2021

Электрический Rolls-Royce - это реально?

Электрический Rolls-Royce - это реально?
Автор фото: фирма-производитель

Вполне, производитель уже озвучил характеристики будущей роскоши в «зеленых» тонах. Уверяем читателей Motorpage, нас ожидает что-то интересное!

Машина будет построена на своей собственной архитектуре, однако, многие компоненты будут позаимствованы у электрического седана BMW i7 и кроссовера iX.  Интересно, что производитель готовит целых две версии электромобиля – с передним и полным приводом. Что же касается емкости батарей, то точного значения здесь нет. По некоторым данным, она будет очень емкой – более ста киловатт-часов.

К слову,  название у электрического Rolls-Royce  тоже появилось – Silent Shadow.  К сожалению,  дату анонса производитель не обозначил, ибо проект находится еще в зачаточном состоянии. В СМИ ходят версии о том, что машину представят не раньше 2025 года.

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