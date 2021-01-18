Электрический Rolls-Royce - это реально?

Вполне, производитель уже озвучил характеристики будущей роскоши в «зеленых» тонах. Уверяем читателей Motorpage, нас ожидает что-то интересное!

Машина будет построена на своей собственной архитектуре, однако, многие компоненты будут позаимствованы у электрического седана BMW i7 и кроссовера iX. Интересно, что производитель готовит целых две версии электромобиля – с передним и полным приводом. Что же касается емкости батарей, то точного значения здесь нет. По некоторым данным, она будет очень емкой – более ста киловатт-часов.

К слову, название у электрического Rolls-Royce тоже появилось – Silent Shadow. К сожалению, дату анонса производитель не обозначил, ибо проект находится еще в зачаточном состоянии. В СМИ ходят версии о том, что машину представят не раньше 2025 года.