Электрокары получили свободный проезд по платным дорогам

Мы уже написали о новой редакции правил дорожного движения, которая вступает в силу с сегодняшнего дня. Впрочем, мы должны упомянуть об еще одной важной вещи

С первого марта запустился пилотный проект по обеспечению бесплатного проезда для электрокаров. В эксперименте примут участие федеральные платные трассы — М-11 Москва–Санкт-Петербург, ЦКАД, М-12 Москва–Казань, М-4 «Дон», М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина». Пробный период продлится до конца текущего года, после чего будет принято решение о повсеместном внедрении бесплатного проезда.

Чтобы получить возможность бесплатного проезда, владельцу электрокара придётся обратиться в офис поддержки «Автодора» и документально подтвердить статус своего транспортного средства. После этого вам выдадут транспондер T-Pass, который позволит проезжать пункты оплаты без необходимости выкладывания денег из кошелька.