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25 янв 2021

Электромобиль «Кама-1» станет родоначальником целого семейства

Электромобиль «Кама-1» станет родоначальником целого семейства
Автор фото: фирма-производитель

На базе компактного электрического хэтчбека будет разработано целое семейство автомобилей, включая седан и даже грузовик

Как сообщает ТАСС, разработка новых автомобилей уже ведется. Однако подробностей о каждом из них нет. Вообще. Кроме того, что сама платформа является масштабируемой и предполагает целое множество различных форм-факторов, следующим из которых станет фургон.

Что касается самой  Кама-1, то она обладает сравнительно емкой (для своего класса) батареей – запас хода в 260 километров. Мощность двигателя – 109 лошадиных сил.  Интересно, что на разгон до сотни машина тратит чуть больше шести секунд.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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