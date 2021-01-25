Электромобиль «Кама-1» станет родоначальником целого семейства

На базе компактного электрического хэтчбека будет разработано целое семейство автомобилей, включая седан и даже грузовик

Как сообщает ТАСС, разработка новых автомобилей уже ведется. Однако подробностей о каждом из них нет. Вообще. Кроме того, что сама платформа является масштабируемой и предполагает целое множество различных форм-факторов, следующим из которых станет фургон.

Что касается самой Кама-1, то она обладает сравнительно емкой (для своего класса) батареей – запас хода в 260 километров. Мощность двигателя – 109 лошадиных сил. Интересно, что на разгон до сотни машина тратит чуть больше шести секунд.