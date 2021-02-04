Электромобиль Apple будет очень похож на Porsche

Дело в том, что «яблочники» взяли на работу инженера – выходца из легендарной немецкой компании

Итак, знакомьтесь - Манфред Харрер. На протяжении тринадцати лет этот человек работал в компании Porsche. Его рукам, в техническом плане, принадлежит немало автомобилей марки, например, известный кроссовер Cayenne. Не так давно изданию Business Insider стало известно, что Харрер в конце 2020 года покинул Порше и перешел на работу в Apple. Хотя на данный момент ни Apple, ни Porsche, ни сам Харрер никак не комментируют переход.

Впрочем, информация вполне может быть правдивой, учитывая тот факт, что в проект по созданию «яблочных» автомобилей перешли работать многие известные персоны автомобильной индустрии, например, вице-президент Tesla по инженерным разработкам Стив МакМанус, который до этого принимал участие в разработке множества английских спорткаров, вроде Aston Martin.