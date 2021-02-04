Автомобильный портал Motorpage
4 фев 2021

Электромобиль Apple будет очень похож на Porsche

Электромобиль Apple будет очень похож на Porsche

Дело в том, что «яблочники» взяли на работу инженера – выходца из легендарной немецкой компании

Итак, знакомьтесь - Манфред Харрер. На протяжении тринадцати лет этот человек работал в компании Porsche. Его рукам, в техническом плане, принадлежит немало автомобилей марки, например, известный кроссовер Cayenne. Не так давно изданию Business Insider стало известно, что Харрер в конце 2020 года покинул Порше и перешел на работу в Apple. Хотя на данный момент ни Apple, ни Porsche, ни сам Харрер никак не комментируют переход.

Впрочем, информация вполне может быть правдивой, учитывая тот факт, что в проект по созданию «яблочных» автомобилей перешли работать многие известные персоны автомобильной индустрии, например, вице-президент Tesla по инженерным разработкам Стив МакМанус, который до этого принимал участие в разработке множества английских спорткаров, вроде Aston Martin.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Знаменитый Volkswagen Bulli переделали в хот-род

04 февраля 2021
DS 4 (2022)

Представлен новый DS4

04 февраля 2021

Chevrolet Corvette станет электромобилем

04 февраля 2021

Главный дизайнер BMW отстаивает размер решетки радиатора

03 февраля 2021

В США запретили флаг конфедератов на автомобильных номерах

03 февраля 2021

Новый DS4: названа дата премьеры

03 февраля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC40 - volvo xc40 (2018) испытание зимой Тест драйв
02 февраля 2021

Volvo XC40
"Испытание зимой"
KIA Mohave - kia mohave (2020) эволюционный держите шаг
Тест драйв
29 января 2021

KIA Mohave
"Эволюционный держите шаг"
CheryExeed TXL - cheryexeed txl (2020) решающее преимущество
Тест драйв
26 января 2021

CheryExeed TXL
"Решающее преимущество"
KIA Seltos, Skoda Karoq - сравнительный тест kia seltos 1.6 at 2wd и skoda karoq 1.4 tsi в поисках «суженого»
Сравнительный тест
27 декабря 2020

KIA Seltos, Skoda Karoq
"В поисках «суженого»"

Написано новостей:

2 7 6 1 7