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2 окт 2019

Электромобили предложили взрывать ради безопасности

Электромобили предложили взрывать ради безопасности

С помощью взрывчатки можно обесточить бортовую систему электрокара и не допустить удара током

Компания Bosch предложила применять взрывчатку для того, чтобы минимизировать риск поражения электрическим током при авариях с участием электромобилей. Дело в том, что при сильном ударе провода, коими изобилуют современные электрокары, могут получить повреждения. При этом они зачастую остаются «под напряжением», что чревато опасностью поражения электрическим током водителя и пассажиров или даже пожаром.

Конечно, взрывчатка, это громко сказано. Новая разработка представляет собой некий пиротехнический ключ. Специальные чипы с небольшим количеством взрывчатого вещества в случае аварии разорвут электрические цепи при помощи микровзрывов. Причем эти взрывы имеют достаточную мощность не только для того, чтобы отсоединить батарею от остальной сети машины, но и для того, чтобы надежно изолировать провода.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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