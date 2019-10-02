Электромобили предложили взрывать ради безопасности

С помощью взрывчатки можно обесточить бортовую систему электрокара и не допустить удара током

Компания Bosch предложила применять взрывчатку для того, чтобы минимизировать риск поражения электрическим током при авариях с участием электромобилей. Дело в том, что при сильном ударе провода, коими изобилуют современные электрокары, могут получить повреждения. При этом они зачастую остаются «под напряжением», что чревато опасностью поражения электрическим током водителя и пассажиров или даже пожаром.

Конечно, взрывчатка, это громко сказано. Новая разработка представляет собой некий пиротехнический ключ. Специальные чипы с небольшим количеством взрывчатого вещества в случае аварии разорвут электрические цепи при помощи микровзрывов. Причем эти взрывы имеют достаточную мощность не только для того, чтобы отсоединить батарею от остальной сети машины, но и для того, чтобы надежно изолировать провода.