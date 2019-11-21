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21 ноя 2019

Электромобили выпустят на выделенки

Электромобили выпустят на выделенки

Депутаты Государственной Думы выступили с предложением разрешить электрокарам ездить по выделенным полосам для общественного транспорта

Как сообщают РИА «Новости» в России электрокарам в скором времени могут разрешить ездить по выделенным полосам. С соответствующей инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов (ЛДПР). По словам парламентария, такая мера помогла бы стимулировать россиян выбирать экологичный транспорт. Свое предложение депутат уже направил вице-премьеру Максиму Акимову.

«Помимо мер экономического стимулирования, считаю целесообразным создание для водителей электромобилей определенных преимуществ как для участников дорожного движения. Такой мерой могло бы стать разрешение движения по полосе общественного транспорта для электромобилей», — говорится в пояснительных документах.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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