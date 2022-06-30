Автомобильный портал Motorpage
30 июн 2022

Электронные права в России запустят до конца текущего года

Электронные права в России запустят до конца текущего года

Проект цифрового документа разрабатывается совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Что касается формата документов, то права будут загружены в специальное приложение "Госуслуги Авто" - достаточно будет показать инспектору ГИБДД специальный QR-код, считав который, он получит весь доступ к информации.  На данный момент в таком же формате работает и электронное свидетельство транспортного средства. 

«В этом году мы, я надеюсь, вместе с Минцифры доработаем до конца, и у нас будет электронное водительское удостоверение, которое также станет использоваться большинством участников дорожного движения — водителями транспортных средств», — заявил глава ГИБДД в интервью ТАСС.  Черников также отметил, что электронные услуги у водителей пользуются огромным спросом . К примеру, через "Госуслуги Авто" свыше полутора миллионов раз проверяли штрафы в этом году.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...

Jaguar выпустит сразу три новых электрических кроссовера к 2025 году

30 июня 2022

В ГИБДД поддерживают увеличение порога скорости на магистралях

30 июня 2022
Nissan Titan (2020)

Nissan сворачивает производство модели Titan

30 июня 2022

Совет Федерации предложил ввести транспортный налог на электрические самокаты

30 июня 2022
Tesla Model 3 concept 2016 вид сбоку 2

Tesla уволила почти всех сотрудников, которые работали над автопилотом

29 июня 2022

Раскрыты спецификации первого российского электрического грузовика

29 июня 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

УАЗ 39099 - уаз 390995-04 «экспедиция» (2018) эмоциональная «гыка» Тест драйв
30 июня 2022

УАЗ 39099
"Эмоциональная «Гыка»"
Bentley Continental GT Speed - bentley continental gt speed convertible (2022) bentley continental gt speed convertible (2022) табун для аристократа
Тест драйв
26 июня 2022

Bentley Continental GT Speed
"Табун для аристократа"
Haval F7X - haval f7x (2020) «чёрной молнии подобный»
Тест драйв
22 июня 2022

Haval F7X
"«Чёрной молнии подобный»"
Isuzu MU-X, Mitsubishi Pajero Sport - здесь вам не паркетник: mitsubishi pajero sport против isuzu mu-x
Сравнительный тест
18 июня 2022

Isuzu MU-X, Mitsubishi Pajero Sport
"Здесь вам не паркетник"

Написано новостей:

3 0 9 2 7