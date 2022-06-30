Электронные права в России запустят до конца текущего года

Проект цифрового документа разрабатывается совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Что касается формата документов, то права будут загружены в специальное приложение "Госуслуги Авто" - достаточно будет показать инспектору ГИБДД специальный QR-код, считав который, он получит весь доступ к информации. На данный момент в таком же формате работает и электронное свидетельство транспортного средства.

«В этом году мы, я надеюсь, вместе с Минцифры доработаем до конца, и у нас будет электронное водительское удостоверение, которое также станет использоваться большинством участников дорожного движения — водителями транспортных средств», — заявил глава ГИБДД в интервью ТАСС. Черников также отметил, что электронные услуги у водителей пользуются огромным спросом . К примеру, через "Госуслуги Авто" свыше полутора миллионов раз проверяли штрафы в этом году.