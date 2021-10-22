Юбилейный сезон Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» объявлен открытым

21 октября 2021 г. на деловом завтраке в ресторане «Казбек» было объявлено о начале юбилейного, десятого, сезона Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» 2021/22. На мероприятии присутствовали члены жюри, информационные партнеры премии, а также представители таких автомобильных компаний и брендов как: Audi, KIA, Stellantis, Chery Motors, Jaguar Land Rover, Mitsubishi, Renault, Skoda, Subaru, Volkswagen.

Оргкомитет премии представил участникам лонг-лист кандидатов в номинанты из более 80 новых или существенно обновленных автомобилей, продажи которых на российском рынке стартовали или планируются в течение 2021 года.

Список основных номинаций премии «ТОП-5 АВТО» 2021/22 включает как традиционные категории: «Компактный городской автомобиль»; «Большой и представительский городской автомобиль»; «Компактный кроссовер / внедорожник и автомобиль повышенной проходимости»; «Большой кроссовер / внедорожник»; «Спортивный автомобиль / купе / родстер / кабриолет», так и специальные номинации: «Легкий коммерческий автомобиль / пикап», «Авто-персона года», «Лучший PR-департамент автопроизводителя».

Главным титулом, присуждаемым по результатам голосования членами жюри премии, является Car of the Year - «Автомобиль года». В прошлом сезоне, по результатам голосования экспертного жюри премии, Автомобилем года стал LAND ROVER Defender.

Согласно регламенту, отборочный тур конкурса продлится до конца февраля следующего года. В ходе него автомобили будут оцениваться по пяти критериям: соотношение цена – качество, дизайн, технический уровень, комфорт и практичность. Пятерка лучших кандидатов станет номинантами на премию «ТОП-5 АВТО» этого сезона. Как и в прошлом сезоне, номинанты в специальной категории «Авто-персона года» будут выявлены с помощью исследовательской компанией Mediascope, на основе данных медиамониторинга из более 300 российских федеральных и региональных СМИ.

В конце февраля 2022 года, после подведения итогов отборочного тура, оргкомитет премии представит шорт-лист номинантов 10-го сезона.

В конце мая следующего года состоится финальная церемония вручения наград победителям «ТОП-5 АВТО» 2021/22. Подсчет голосов и сертификацию результатов голосования произведет международная аудиторская компания KPMG.

Сергей Мышлявцев, исполнительный директор премии «ТОП-5 АВТО»: "Вот и настало время объявить о начале юбилейного сезона нашей премии. Радостно осознавать, что уже в десятый раз экспертное жюри «ТОП-5 АВТО» приступает к выбору лучших автомобилей из всех новинок, представленных в России. Начиная с 2012 года, премия активно развивалась, увеличивался состав жюри, росла наша аудитория, появлялись новые партнеры. В этом сезоне уже в третий раз в рамках «ТОП-5 АВТО» будет выбран «Автомобиль года», а всего за победу в основных номинациях будут бороться более 80 претендентов. Желаю им всем удачи!"