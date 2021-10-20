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20 окт 2021

Как ездить по дорогам в образовавшиеся выходные?

Как ездить по дорогам в образовавшиеся выходные?

Буквально несколько часов назад президент России постановил ввести нерабочие дни с 30 октября по 8 ноября.  А как передвигаться по дорогам в эти дни? Будут ли бесплатными парковки? Можно ли выезжать на полосы для общественного транспорта?

В ГИБДД  уже дали ответ на данные вопросы. Начнем с парковок.  Их работу определяют местные власти, и если московский ЦОДД сделает их бесплатными на этот период, значит, так тому и быть. Правда, подобного не было, когда вводились выходные дни в марте и апреле. Тогда в ЦОДД и департаменте транспорта заявил, что внедрение таких нерабочих дней не делает их полноценными выходными. Исключение коснулось только медиков — для них парковку сделали бесплатной. Скорее всего по подобному сценарию будут развиваться события и в этот раз.

Что касается выделенных полос, то в ноябре 2020 года в столице запретили выезжать на полосы общественного транспорта по выходным (раньше было можно). Власти считают, что пробки мешают общественному транспорту и в менее нагруженные дни, так что режим работы полос остается прежним.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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