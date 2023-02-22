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22 фев 2023

Как изменится стоимость проезда по платным трассам?

Как изменится стоимость проезда по платным трассам?

Не так давно правительство утвердило новые, максимально допустимые, значения тарифов за проезд по платным дорогам. Многие водители забеспокоились, что после такого все цены взлетят до небес. Впрочем, в Автодоре поспешили всех успокоить

Для начала стоит поговорить про тариф поподробнее. Итак, новый максимальный тариф для построенных с нуля дорог составляет 8 рублей за км для легковушек и 25 рублей — для большегрузов. Ключевое слово здесь "максимальный".По словам главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, повышение платы «будет происходить поэтапно, с учетом баланса интересов пользователей и обеспечения финансовой устойчивости инвестиционных проектов».

Иначе говоря, схема подорожания будет очень гибкой. Разумеется, концессионеры будут смотреть на объемы трафика, там, где машин будет больше, внедрят самую высокую ставку. В других местах - более щадящую. Но изменений в ценовой политике не избежать.«Необходимость изменений продиктована тем, что на момент принятия в 2016 году действующей методики на платной основе в России эксплуатировалось 465 км автодорог, сейчас их протяженность увеличилась в 4 раза и составляет около 2 тысяч км». Цитирует ТАСС пресс-службу "Автодора".

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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