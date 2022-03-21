Как морозы влияют на запас хода электрокаров

Немецкий автомобильный клуб (ADAC) завершили исследования на предмет работы батарей электрокаров в морозы. Оказалось, что холодная погода сказывается отрицательно

Как проходили испытания? Нескольким популярным электрокарам Европы было предписано пройти 100-километровый маршрут с различной скоростью. Всего было три пробега – зимой при минусовой температуре; весной – в около нулевых температурах и летом. Выяснилось, что при отрицательных температурах воздуха электромобили теряют от 25% до 50% своего паспортного запаса хода.

Своеобразным рекордсменом стал Volkswagen ID.3. Если при плюсовой температуре он смог проехать 324 километра, то в ситуациях, когда столбик термометра опускался ниже нуля, запас хода сокращался ровно вдвое – до 162 километров. Лидером же стал Fiat 500e- в обычных условиях его запас хода составил 244 километра, а на холоде – 184 километра. Потери составили лишь 25 процентов.