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5 авг 2022

Как открытие МСД повлияет на городские пробки?

Как открытие МСД повлияет на городские пробки?

Московский скоростной диаметр является достаточно амбициозным проектом. Еще бы, эта трасса должна соединить север с югом города через восток, от Симферопольского шоссе до трассы М-11

Как сообщают городские власти, новая дорога позволит разгрузить трафик на Третьем транспортном и Садовом кольцах на 25%. «Московский скоростной диаметр — мегапроект мирового уровня. Мы строим настоящий хайвей через всю Москву» - заявил Сергей Собянин в интервью телеканалу «Москва 24».

На сегодняшний день трасса готова не полностью и нынешней осенью откроют лишь основную часть МСД. Полностью же диаметр достроят к весне следующего года, а протяженность магистрали составит 68 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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