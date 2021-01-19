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19 янв 2021

Как проветривание автомобиля победит COVID?

Как проветривание автомобиля победит COVID?

Американские учение смогли найти лучший способ проветривания машины, дабы угроза коронавируса снижалась. Главное, правильно открывать окна!

Итак, была создана компьютерная модель автомобиля. Да, читатели Motorpage, все исследования производили виртуальным способом. Была смоделирована ситуация, когда автомобиль движется со скоростью 80 километров час, при этом в салоне находилось двое человек – водитель и задний пассажир.

Выяснилось, что при полностью закрытых окнах. Возникает очень большой риск передачи инфекции.  Включенный кондиционер, конечно же, существенно снижает эти риски, однако же, не исключает их.  Открытые же окна обеспечивают интенсивную вентиляцию салона, что снижает количе¬ство частиц, пере¬меща¬ющихся между пассажиром и водителем до двух процентов, максимум.  Правда, окна надо тоже открывать правильно. Указывается, что наилучшее положение - открыть по диагонали, например, правое водительское и левое пассажирское.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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