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10 янв 2024

Как работают масла в самых сложных механизмах?

Как работают масла в самых сложных механизмах?
Автор фото: Автор фото - Стоян Васев

В рамках проекта под названием «Лучшие для лучших» было представлено широкое применение моторных и индустриальных масел, а также специализированных смазок от компании «Газпромнефть – смазочные материалы». С помощью инструментов интерактивной визуализации компания продемонстрировала, как ее продукция обеспечивает работу самых современных механизмов и промышленного оборудования

Данный Digital-проект показывает, в каких узлах техники используются смазочные материалы и какую роль они играют в разных сферах промышленности. Например, масла помогают ледоколам прокладывать путь до Северного полюса и круглогодично осуществлять навигацию в Арктической зоне. Благодаря уникальным турбинам самые мощные в мире ледокольные суда, развивающие скорость до 22 узлов, способны пробивать лед толщиной до 3 м. Но для надежной работы турбогенераторов необходима специальная продукция – масло с повышенной вязкостью и устойчивостью к резким перепадам температуры. Соответствующий продукт создали специалисты Научно-исследовательского центра компании «Газпромнефть-СМ».

Также можно было детально рассмотреть, как работают масла в самых крупных самосвалах и спортивных багги, на буровых установках и металлопрокатных комплексах, узнать, как специальные охлаждающие жидкости помогают создавать инновационные эндопротезы.

В настоящее время смазочные материалы «Газпромнефть-СМ» используются в каждом четвертом автомобиле страны, а также в работе ведущих стратегических предприятий. Компания стремится укрепить технологический суверенитет, создавая и внедряя в производство синтетические базовые масла и собственные присадки. Это позволяет снизить зависимость от импортных поставщиков и расширить высокотехнологичную линейку смазочных материалов для всех отраслей.

При написании новости использовалась информация:
Газпромнефть - смазочные материалы

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