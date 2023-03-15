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15 мар 2023

Какие машины не пользуются спросом у угонщиков

Какие машины не пользуются спросом у угонщиков

Известный факт – купил «Тойоту» навесь на нее сотню замков, чтобы не угнали. Что поделать, японские автомобили действительно популярны у угонщиков, но ведь есть же машины, которые наоборот, злоумышленникам неинтересны?

Такие действительно существуют, эксперты посчитали, что к этому списку можно отнести Peugeot 308. Также особой популярностью среди угонщиков не пользуется Opel Corsa, а замыкает тройку Skoda Fabia. Четвертым оказался кроссовер Renault Kaptur, а пятым —Toyota Avensis. К слову, единственный японский автомобиль в списке.

Что касается динамики угонов, то за последние месяцы особый интерес проявляется к тем машинам, производители которых ушли из России. Это объясняется потенциальным дефицитом запчастей.

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