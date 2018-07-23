Пожалуй, споры о том, какой автомобиль лучше, Mercedes-Benz или BMW, по накалу страстей не уступают дискуссиям о политике, футболе и женщинах. Поклонники двух марок постоянно говорят о том, что именно автомобиль их любимой марки с годами не стареет, а только становится лучше.

Точку в споре решили поставить аналитики одной из площадок по продаже подержанных автомобилей через онлайн-аукционы. Они проанализировали данные по более чем 17 тысячам машин обеих марок: 8518 Mercedes-Benz и 8631 — BMW.

Перед тем, как выставить машину на продажу она проходит оценку специалистами по 500 параметрам. Затем машине выставляется оценка по трем категориям «Кузов», «Техническое состояние» и «Салон» и присваивается определенное количество баллов и звезд. Максимально подержанная машина может получить 15 баллов, что свидетельствует о ее идеальном состоянии. Аналитики систематизировали эти данные и сравнили машины двух марок между собой.

В целом по всему модельному ряду немного предпочтительнее выглядят автомобили Mercedes-Benz, которые заработали в среднем 11 баллов против 10,91 у BMW. Но в компании говорят, что такая информация не несет никакой конкретики, потому аналитики сравнили конкретные модели близких годов выпуска.

В сегменте кроссоверов в возрасте 3-5 лет победу одержал Mercedes-Benz ML/GLE. Он оказался лучше BMW X5 по всем категориям. Такая же картина наблюдается и для автомобилей в возрасте до 10 лет, но в компании предупреждают, что покупка столь возрастной машины всегда является лотереей.

BMW отыгрывается в сегменте автомобилей бизнес-класса. Седан 5-й серии в целом и по техническому состоянию выигрывает у Mercedes-Benz E-класса в возрасте 3-5 лет. А вот более возрастные автомобили по техническому состоянию практически одинаковы, но у Mercedes-Benz E-класса чуть лучше техническое состояние, зато он проигрывает по состоянию кузова и салона.

Наконец в представительском классе (Mercedes-Benz S-класса и BMW 7-й серии) победа снова за баварской маркой. Аналитики рекомендуют обратить внимание на машины в возрасте 3-5 лет: в этом сегменте предлагаются автомобили BMW в хорошей сохранности. Но если смотреть на машины 5-10 лет, то вперед выходит Mercedes-Benz S-класса (W221), который выигрывает у «семерки» BMW (E65/66), в первую очередь, по техническому состоянию.

