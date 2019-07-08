Калифорнийцам запретили чинить собственные машины

Этот сценарий больше всего подошел бы какой-либо европейской стране, однако реализация его состоялась в Америке

Законодатели округа Сакраменто штат Калифорния посягнули на святое: жителям запретили чинить собственные автомобили в собственных гаражах! Теперь практически любой ремонт своего автомобиля, который вы делаете на своей же территории, в Сакраменто является незаконным. К ногтю закона прижали даже такие простые процедуры как, как замена масла и фильтров, тормозных колодок, деталей подвески и даже ремонт проколов в шинах! Не говоря уже о разнообразном тюнинге.

Если полиция поймает нарушителя на месте преступления, то ему грозит штраф в 430 долларов. Согласно официальной версии, этот законопроект был пролоббирован экологами. Якобы химические вещества, применяемые в ремонте автомобилей, могут загрязнять почву и воду, тем самым пагубно влияя на здоровье калифорнийцев