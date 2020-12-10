КАМАЗ официально представил свой первый электромобиль

Машина уже готова к производству, однако дата старта не указывается, как и не указывается дата начала продаж

На что похожа «Кама-1»? Если судить по размерам, то это будет нечто среднее между, скажем, каким-нибудь «Смартом» и Mini Cooper. Да, друзья, машинка получилась действительно маленькой – в длину даже до 3.5 метров не дотягивает. Забавно, что новинку упорно называют кроссовером, невзирая на скромные размеры и скромный же дорожный просвет в 160 миллиметров.

Интересующимся техникой читателям Motorpage заявляем, что под капотом новинки установлен двигатель на 80 киловатт, что в лошадиных силах составляет около 109 лошадиных сил. Заявленная максимальная скорость – 150 километров в час. Запас хода от 250 до 300 километров в час.