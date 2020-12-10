Автомобильный портал Motorpage
10 дек 2020

КАМАЗ официально представил свой первый электромобиль

КАМАЗ официально представил свой первый электромобиль
Автор фото: фирма-производитель

Машина уже готова к производству, однако дата старта не указывается, как и не указывается дата начала продаж

На что похожа «Кама-1»? Если судить по размерам, то это будет нечто среднее между, скажем, каким-нибудь «Смартом» и Mini Cooper. Да, друзья, машинка получилась действительно маленькой – в длину даже до 3.5 метров не дотягивает. Забавно, что новинку упорно называют кроссовером, невзирая на скромные размеры и скромный же дорожный просвет в 160 миллиметров.

Интересующимся техникой читателям Motorpage заявляем, что под капотом новинки установлен двигатель на 80 киловатт, что в лошадиных силах составляет около 109 лошадиных сил. Заявленная максимальная скорость – 150 километров в час.  Запас хода от 250 до 300 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz B-Class (2019)

В российских Mercedes-Benz обнаружилась некачественная сварка

10 декабря 2020

Fisker готовит радикальный автомобиль

10 декабря 2020

Немцы решили возродить старинный Bugatti

10 декабря 2020
Bentley 4½ Litre Blower

В Bentley представили новый-старый Blower

10 декабря 2020

Toyota собирается совершить электрическую революцию

10 декабря 2020

Российские Audi отзывают из-за серьезного дефекта

09 декабря 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chrysler Pacifica - chrysler pacifica 2021 всё бы хорошо... Тест драйв
08 декабря 2020

Chrysler Pacifica
"Всё бы хорошо..."
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2021 определяем характер по следам на песке
Тест драйв
06 декабря 2020

Mitsubishi Outlander
"Mitsubishi Outlander - едва ли не лучший шаттл для путешествий?"
Lexus ES - lexus es (2019) альтернативный подход к бизнес-классу
Тест драйв
04 декабря 2020

Lexus ES
"Альтернативный подход к бизнес-классу"
Mazda 3, Volkswagen Jetta - сравнительный тест mazda 3 (2019) и volkswagen jetta (2019) национальные особенности
Сравнительный тест
16 ноября 2020

Mazda 3, Volkswagen Jetta
"Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих"

Написано новостей:

2 7 2 7 4